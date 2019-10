Der EuGH stellt noch einen zweiten Verstoß gegen Frankreich fest. So sind Mitgliedstaaten verpflichtet, Grenzwertüberschreitung "so kurz wie möglich" zu halten (Art. 23 RL 2008/50). Diese Verpflichtung sichert ab, dass Mitgliedstaaten auch wirklich reagieren und handeln, wenn eine Grenzwertüberschreitung vorliegt. Der Mitgliedstaat darf sich etwas mehr Zeit lassen, wenn sozioökonomische Gründe dafür sprechen, etwa nur an einer Stelle einer wichtigen Autobahn der Grenzwert überschritten wird.



Sieben Jahre, in denen in Frankreich systematisch und anhaltend die Grenzwerte überschritten wurden, sei aber ein offensichtlich zu langer Zeitraum und zeige dass der Staat Grenzwertüberschreitungen nicht "so kurz wie möglich" halte. Auch in diesem Punkt dürfte auch Deutschland um eine Verurteilung kaum herumkommen. Denn auch hierzulande sind Behörden weitgehend untätig, reagieren, wenn überhaupt, nur dann, wenn sie hierzu gerichtlich verurteilt wurden – nach Klagen der Deutschen Umwelthilfe.