Der EuGH trägt damit beiden Seiten Rechnung. Kunden müssen mit den Händlern zuverlässig in Kontakt treten können. Unternehmen dürfen aber aus den aktuellen Kommunikationsmitteln wählen, die allgemein zur Verfügung stehen.



In modernen Zeiten ist das sicher auch zumutbar, aber für manche immer noch schwierig. Vor allem ältere Leute sind nach wie vor sehr auf ein Telefon gepolt.



Aber der EuGH trägt auch den Unternehmerinteressen Rechnung. Ein ständiger Telefondienst kann sehr aufwendig sein. Und die Erfahrung machen viele: In einer endlosen Warteschleife zu hängen, ist mehr als lästig und höchst ineffektiv.