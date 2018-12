Eurogruppen-Chef Mario Centeno beim Ministertreffen.

Quelle: Ye Pingfan/XinHua/dpa

Die Euro-Finanzminister steuern auf einen Kompromiss zur Reform der Währungsunion zu. Bei der geplanten Stärkung des Euro-Rettungsschirms ESM und der Bankenabwicklung in Europa stehe man vor einer Einigung, sagte Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire beim Treffen mit seinen Kollegen in Brüssel.



Zu einem von Deutschland und Frankreich befürworteten Eurozonen-Budget deutete sich hingegen kein Konsens an. Die Debatten dürften 2019 weitergehen.