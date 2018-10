Märkte reagieren nervös auf Euro-Kritik aus Italien. Archivbild Quelle: Marijan Murat/dpa

Euro-kritische Äußerungen eines italienischen Politikers haben Nervosität an den Märkten ausgelöst. Er sei "sehr überzeugt" davon, dass Italien mit einer eigenen Währung den Großteil seiner Probleme lösen würde, sagte Claudio Borghi (Lega) dem Radioprogramm Radio Anch'io. "Nicht alle natürlich", fügte er hinzu.



Italienische Anleihen gerieten in der Folge unter Druck, auch belasteten die Aussagen den Euro-Kurs. Borghi ist Chef des Haushaltsausschusses in der Abgeordnetenkammer.