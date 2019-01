Der Euro konnte heute im Vergleich zum Dollar zulegen. Symbolbild

Quelle: Oliver Berg/dpa

Der Kurs des Euro ist gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1420 US-Dollar gehandelt, nachdem sie am Freitagabend noch knapp unter 1,14 Dollar gelegen hatte.



Marktbeobachter sprachen von einer allgemeinen Dollar-Schwäche, die dem Euro im Gegenzug Auftrieb verlieh. Zu nahezu allen wichtigen Währungen stand der Dollar zum Wochenauftakt unter Druck. Als Ursache dafür gelten Aussagen des US-Notenbankchefs, der den Leitzins wohl zukünftig weniger stark anheben will.