Thomas Pretzl, Gesamtbetriebsratsvorsitzender bei Airbus.

Quelle: Peter Kneffel/dpa

Arbeiter der Airbus-Rüstungssparte sorgen sich um die Zukunft. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) will demnächst über die Nachfolge des Kampfjets Tornado entscheiden. Betriebsratschef Thomas Pretzl warnt vor einer Entscheidung gegen den Eurofighter. Mit dem Kauf der amerikanischen F-18 riskiere man "die Zukunft der europäischen Luft- und Raumfahrtindustrie".



"Die technischen Kompetenzen bei uns wären weg. Die USA hätten den Markt für sich." Laut Airbus arbeiten in Deutschland 25.000 Menschen am Eurofighter.