5 aus 50 heißt es beim Eurojackpot. Quelle: Fabian Sommer/dpa

Beim Eurojackpot liegen an diesem Freitag (21.00 Uhr) erneut 90 Millionen Euro im Topf. Der Hauptgewinn wurde neun Mal in Folge nicht geknackt. Mehr als 90 Millionen Euro sind nicht möglich, denn die europäische Lotterie mit 18 Teilnehmerländern hat damit ihre gesetzlich festgelegte Obergrenze erreicht.



Jeder weitere eingesetzte Euro geht in die zweite Gewinnklasse und bildet dort mit rund 20 Millionen Euro einen weiteren Jackpot. Die Chance auf den Eurojackpot liegt bei 1 zu 95 Millionen.