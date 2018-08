Die Gewinn-Chancen beim Eurojackpot sind höher als beim Lotto. Quelle: Fabian Sommer/dpa

Der Eurojackpot ist geknackt: Der Gewinn von 61 Millionen Euro geht je zur Hälfte nach NRW und Hessen, wie Westlotto in Münster mitteilte. Die Gewinnzahlen waren 3, 6, 9, 18 und 24 sowie die Eurozahlen 2 und 7. Zuvor war der Eurojackpot seit fünf Ziehungen nicht mehr ausgeschüttet worden.



Auch im zweiten Gewinnrang gab es große Gewinne, ebenfalls mit deutscher Beteiligung: Jeweils 96.645,80 Euro gehen an 13 Gewinner in Deutschland. Der Jackpot ist gesetzlich auf 90 Millionen Euro gedeckelt.