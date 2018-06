Luigi Di Maio distanziert sich von der AfD. Archivbild Quelle: Angelo Carconi/ANSA/dpa

Der Spitzenkandidat der eurokritischen Fünf-Sterne-Bewegung in Italien sieht in seiner Partei keine Gefahr für Europa. "Die ausländerfeindlichen extremistischen Parteien, die in den letzten Jahren emporgeschossen sind, sind eine Bedrohung für die EU, wir sind eine Chance", sagte Luigi Di Maio.



Mit Parteien wie der AfD, mit denen die Sterne im Europaparlament in einer Fraktion sitzen, hätte seine Bewegung nichts gemein. Sie sei "Lichtjahre von der AfD entfernt", sagte Di Maio.