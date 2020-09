Der amerikanische Journalist und Müllexperte Adam Minter.

Quelle: ZDF/Christian Gruber

Dass es beim Export von Müll aus Industrieländern in die Entwicklungsländer nur um niedrige Umweltauflagen und günstige Arbeitskräfte geht, hält der amerikanische Journalist Adam Minter, der sich seit Jahren mit der globalen Müllbranche beschäftigt, für einen Mythos: "Wenn das der Fall wäre, würde der Müll nicht nach China und Südostasien gehen, weil es nicht die billigsten Orte sind." Am günstigsten wären Orte wie Mosambik. "Aber niemand schickt Müll nach Mosambik. Aus dem einfachen Grund, weil dort keine Produktion stattfindet!"



Laut Minter macht das Recycling dort Sinn, wo Plastik für die Herstellung neuer Produkte benötigt wird. Produkte, die dann zum Beispiel aus China nach Europa verkauft und verschifft werden. Auf der Rückfahrt nach China sind diese Container leer. Da bot es sich an, sie mit Müll zu füllen: Pappe, Kunststoff, Metalle. "Je mehr die Deutschen aus China kaufen", sagt Minter, "desto mehr Anreize gibt es für das Recycling in China." Auch eine Form von Kreislaufwirtschaft.