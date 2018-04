Europa und sein schwieriges Verhältnis zu den Großmächten, so könnte man den ersten Tag des Brüsseler Frühlings-Gipfels überschreiben. Der Handelskonflikt mit den USA überschattet das Treffen der 28 Staats-und Regierungschefs, schon am zweiten Gipfeltag am Freitag sollen die von Donald Trump angekündigten Strafzölle auf Stahl und Aluminium in Kraft treten. Bis zuletzt versucht EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström in Gesprächen mit den USA eine Ausnahme für die Europäische Union zu erreichen, doch die Stimmung vor Gipfelbeginn ist nicht optimistisch.