Wir würden als Mitbürger von Europa unseren westlichen Freunden und Nachbarn raten, dass sie eigene Probleme zuerst lösen, bevor sie uns belehren. Mikolaj Dmowski

Dmowski, vielsprachig, weltoffen, sieht das nicht so. Er unterstützt - wie gut 37 Prozent der Polen - die nationalistische PiS-Regierung und hofft auf Zuwächse bei der Europawahl: "Das nennt man sehr oft Populismus. Aber in der Tat ist das das, was die Leute einfach erwarten und wollen", sagt er. Dass die PiS-Regierung Richter absetzt und in die Justiz eingreift, sei ihr Recht, die Kritik aus Berlin und Brüssel anmaßend.



Als Unrecht sieht Dmowski vielmehr die deutsche Flüchtlingspolitik, die ohne Rücksicht auf die Nachbarn agiere: "Wir würden als Mitbürger von Europa unseren westlichen Freunden und Nachbarn raten, dass sie eigene Probleme zuerst lösen, bevor sie uns belehren." Gerade die Deutschen dürften nicht über die EU in Polen hinein regieren, so Dmowski. "Wir machen in unserem Land, was wir für richtig halten! Und die EU ist etwas anderes."