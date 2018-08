Spielbälle der UEFA Champions League und der UEFA Europa League Quelle: imago

F91 Düdelingen hat als erster luxemburgischer Klub die Gruppenphase der Europa League erreicht. Dem Team von Trainer Dino Toppmöller gewann das Play-off-Rückspiel beim rumänischen Meister CFR Cluj mit 3:2 (0:0). Schon das Hinspiel hatte Düdelingen 2:0 gewonnen.



Die schon in der Vorwoche erfolgreichen Daniel Sinani (51./54.) und David Turpel (78.) brachten Düdelingen 3:0 in Führung, Clujs Aufholjagd kam zu spät. Die Luxemburger hatten zuvor die Meister aus dem Kosovo (KF Drita) und Polen (Legia Warschau) ausgeschaltet. In der Gruppenphase kann der Klub auf Leverkusen, Frankfurt und Leipzig treffen.