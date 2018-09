Frankfurts da Costa (l.) im Zweikampf mit Ocampos von Olympique Marseille Quelle: Reuters

Eintracht Frankfurt hat in der Europa League einen Auftakt nach Maß erwischt. Im Geisterspiel bei Vorjahresfinalist Olympique Marseille siegten die Hessen in Unterzahl mit 2:1 (0:1). Der Serbe Luka Jovic (89.) erzielte das späte Siegtor, nachdem Lucas Torro (53.) den Führungstreffer von Marseilles Lucas Ocampos (3.) ausgeglichen und Frankfurts Jetro Willems (59.) kurz danach Gelb-Rot gesehen hatte.



Die Partie war aufgrund von Verfehlungen der Marseille-Fans in der vergangenen Spielzeit vor leeren Rängen ausgetragen worden.