Playoff-Hinspiel der Europa League: Racing Straßburg - Eintracht Frankfurt

Quelle: dpa

Eintracht Frankfurt hat in der Play-Off-Runde der Europa League das Hinspiel gegen Racing Straßburg Elsass verloren. Das Team von Trainer Adi Hütter unterlag in Straßburg mit 0:1.



Die Gastgeber waren in der ersten Hälfte agiler, bei der Eintracht passierte in der Offensive viel zu wenig. Erst nach der Pause spielten die Gäste aggressiver nach vorne und erspielten sich auch einige Möglichkeiten, ein Tor gelang den Hessen aber nicht. Nun gilt es für den Halbfinalisten aus dem vergangenen Jahr, das Ergebnis im Rückspiel am 29.August (20:30 Uhr) vor ausverkauftem Haus in Frankfurt zu drehen.