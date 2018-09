Der Leipziger Upamecano gewinnt ein Kopfballduell im Spiel gegen den FC Salzburg Quelle: dpa

RB Leipzig hat das direkte Duell der Red-Bull-Klubs in der Europa League verloren. Gegen den früheren Partnerklub aus Salzburg unterlag der sächsische Bundesligist daheim mit 2:3 (0:2) und zeigte dabei vor allem in Hälfte eins eine ganz schwache Leistung.



Munas Dabbur (20.) und Amadou Haidara (22.) brachten die Gäste aus Österreich vor nur 24.057 Zuschauern zunächst mit 2:0 in Führung. Konrad Laimer (70.) und Yussuf Poulsen (82.) glichen zwar für die Leipziger aus, doch Fredrik Gulbrandsen (89.) besiegelte den späten Sieg der Salzburger.