Leipzigs Timo Werner (l.) im Zweikampf mit Morgan Sanson aus Marseille. Quelle: dpa

RB Leipzig darf nach dem ersten internationalen Zu-Null-Sieg der noch jungen Vereinsgeschichte auf den Einzug in das Halbfinale der Europa League hoffen. Der deutsche Vizemeister gewann am Donnerstag das Viertelfinal-Hinspiel gegen die stark ersatzgeschwächte Mannschaft von Olympique Marseille mit 1:0 (1:0).



Den einzigen Treffer einer temporeichen Partie erzielte Nationalspieler Timo Werner in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.) vor 34.043 Zuschauern in der heimischen Arena. Das entscheidende Rückspiel findet am kommenden Donnerstag an der Mittelmeerküste in Südfrankreich statt.