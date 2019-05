Weber kämpft an zwei Fronten: Er braucht neben den Sozialdemokraten mindestens eine, vielleicht zwei weitere Parteien, die ihn unterstützen. Wie schwierig das werden wird, erfuhr er schon am Montag: Weber wollte die anderen Parteien zu ersten Gesprächen einladen, die aber lehnten ab, es gehe nicht an, dass Weber sich als Herr des Verfahrens fühle. Nun trifft man sich auf "neutralem Boden" bei den Grünen.