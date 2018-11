Kanzlerin Merkel hat im Europaparlament eine Rede gehalten. Quelle: Jean-Francois Badias/AP/dpa

Buhrufe haben die Rede der Kanzlerin Angela Merkel (CDU) im Europaparlament massiv gestört. Nach Angaben von Abgeordneten im Saal kamen die Protestrufe von rechtsextremen Parlamentariern und Abgeordneten der EU-kritischen britischen UKIP.



Merkel sagte: "Dass ich den Kern getroffen habe, zeigt sich an dem Protest. Das ist schön und ehrenvoll." Merkel hatte eine Grundsatzrede zur Zukunft Europas gehalten. Dabei forderte sie Einigkeit und Solidarität in Europa ein, auch in der Flüchtlingsfrage.