Gegenwärtig entfernen sich die südeuropäischen Länder immer weiter vom ökonomischen Kern der EU, sie werden zu reinen Zuträgerökonomien. Timm Beichelt

heute.de: Was wäre der Vorteil?



Beichelt: Gegenwärtig entfernen sich die südeuropäischen Länder immer weiter vom ökonomischen Kern der EU, sie werden zu reinen Zuträgerökonomien. Damit öffnen sich zwei Scheren, die zwischen Nord- und Südländern und in den südeuropäischen Ländern die zwischen privilegierten und nicht-privilegierten Schichten. Dass das zu Missmut führt, ist nicht verwunderlich. Man sieht es ja an den Wahlergebnissen, nicht zuletzt in Italien.