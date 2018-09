Die Rechtspopulisten der FPÖ gehören zur Europaskeptiker- Fraktion "Europa der Nationen und der Freiheit" (ENF) und befinden sich dort in der Gesellschaft der italienischen Lega von Matteo Salvini, des französischen Front National und der Partei des niederländischen Rechtsaußen Geert Wilders. Dort, bei den Europahassern, sah Viktor Orban sich nie. "Wir gehören in die Europäische Volkspartei, so wie Ungarn zu Europa gehört, Helmut Kohl hat uns damals in die EVP geholt!"