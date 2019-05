Eine Wahlkabine mit Europa-Flagge in der Elbphilharmonie.

Quelle: Felix König/dpa

Der Mittelstand in Deutschland hat zur Teilnahme an der Europawahl am Sonntag aufgerufen und zugleich umfassende Reformen gefordert. Das Ergebnis der Wahl sei von "herausragender Bedeutung", heißt es in einem Appell der Arbeitsgemeinschaft Mittelstand. "Noch nie ist eine starke und einige Europäische Union so wichtig gewesen."



Für eine zukunftsfähige EU seien Reformen unausweichlich, heißt es. Die EU müsse sich auf ihre Stärken besinnen und sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren.