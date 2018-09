Das Europaparlament wird im Mai 2019 neu gewählt. Archivbild Quelle: Laurent Dubrule/EPA/dpa

Die SPD will im Europa-Wahlkampf ein ungewöhnliches Instrument einsetzen: Läden in den Städten als Anlaufstelle. "Wir werden in den Innenstädten in der heißen Wahlkampfphase "Europe-Stores" eröffnen", sagte SPD-Wahlkampfmanager Michael Rüter in Mainz.



"Wichtig ist die Nähe zu den Menschen und ihren wirklichen Themen. Dafür wollen wir Läden anmieten für die letzten vier Wochen vor dem Wahltermin und dabei zum Beispiel Leerstand nutzen." Bisher sind laut Rüter 27 "Europe-Stores" geplant.