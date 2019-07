Könnte neuer IWF-Chef werden: Jeroen Dijsselbloem. Archivbild

Quelle: Olivier Hoslet/epa/dpa

Die Europäer haben sich auf fünf mögliche Kandidaten über die Nachfolge von Christine Lagarde an der Spitze des Internationalen Währungsfonds (IWF) geeinigt.



In der engeren Auswahl sind etwa der Niederländer Jeroen Dijsselbloem, früherer Euro-Gruppenchef, sowie der Finne und ehemalige EU-Kommissar Olli Rehn, wie das französische Finanzministerium am Freitagabend mitteilte. Frankreich koordiniert die Kandidatenauswahl seitens der Europäer.