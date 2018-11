Bundestagspräsident Schäuble (CDU). Quelle: Francois Mori/AP/dpa

Nach dem Plädoyer von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für eine europäische Armee rechnet Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) mit "kontroversen Diskussionen". Wenn Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron mehr Gemeinsamkeit in der Verteidigungspolitik forderten, "dann muss daran in Deutschland das Parlament mitwirken", sagte Schäuble in Paris.



"Das wird kontroverse Diskussionen mit sich bringen", führte er fort. "Aber dann werden wir am Ende mit Mehrheiten entscheiden."