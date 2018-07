Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU-Generalsekretärin. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Die CDU-Spitze hat die Unterstützung für den europäischen Kurs von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Asylpolitik betont. Das geschah unmittelbar nach dem Bekanntwerden des Rückzugsangebots von CSU-Chef Horst Seehofer aus allen Ämtern.



Einseitige Zurückweisungen von Migranten seien das falsche Signal an die europäischen Gesprächspartner. Das sagte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer am späten Sonntagabend in Berlin.