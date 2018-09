EU-Kommissar Günther Oettinger. Archivbild Quelle: Wiktor Dabkowski/ZUMA Wire/dpa

EU-Kommissar Günther Oettinger hat sich im Streit um die Asylpolitik zuversichtlich gezeigt, dass bald eine Lösung erreicht werden kann. Er sei überzeugt, dass es beim informellen Treffen mehrerer EU-Staaten am Sonntag und beim EU-Gipfel in der kommenden Woche Fortschritte geben werde. Das sagte der CDU-Politiker dem "Handelsblatt".



Oettinger warnte Seehofer davor, im Alleingang die Zurückweisung von Flüchtlingen anzuordnen. "Damit wäre eine neue, erhebliche Eskalationsstufe erreicht", so Oettinger.