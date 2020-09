Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) sind Europas größter Anbieter von Nachtreisezügen. Mit Partnern bieten sie heute schon insgesamt 27 Linien in Europa an. Die Strecke von Wien nach Brüssel wird zunächst zweimal pro Woche bedient. Damit bieten die ÖBB als erste Bahn Europas wieder Nachtzüge in die europäische Hauptstadt an. Wird das Angebot gut angenommen, soll es weiter optimiert werden. "Wir wollen mit dem Brüssel-Zug ein Zeichen setzen, gerade in die EU-Hauptstadt muss man auch klimafreundlich reisen können", betont Andreas Matthä, CEO der ÖBB Holding-AG.



Der ÖBB-Konzernchef weiter: "Wir sind daher mit Partnern in ganz Europa im Gespräch, um zukünftig noch mehr Nachtzüge anbieten zu können." Ab Ende 2020 kommt eine tägliche Verbindung von Wien, Innsbruck und München nach Amsterdam dazu. Die ÖBB haben bereits 13 neue Nightjetzüge im Wert von über 200 Millionen Euro bestellt. Die Produktion läuft gerade an. Ab Ende 2022 werden die neuen Züge im hochmodernen Design und mit noch mehr Komfort im Einsatz sein.