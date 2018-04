Flaggen der EU-Mitgliedsstaaten. Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

In der SPD regt sich Unmut über ein Bremsen von CDU/CSU bei einer stärkeren finanzpolitischen Zusammenarbeit in Europa. "Nur zur Erinnerung: Union und SPD haben sich im Koalitionsvertrag auf einen neuen Aufbruch in Europa verständigt - nicht auf alten Wein in neuen Schläuchen", sagte Vize-Fraktionschef Achim Post.



Er erwarte, dass die Union zu den Vereinbarungen steht, gerade auch mit Blick auf einen Investivhaushalt für die Eurozone und den Aufbau eines Europäischen Währungsfonds (EWF).