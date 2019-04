Russland will den Europawahlkampf beeinflussen. Symbolbild

Quelle: Oliver Berg/dpa

Russland versucht sich nach Erkenntnissen europäischer Geheimdienste in den Europawahlkampf einzumischen. Man versuche, über soziale Netzwerke oder Medien wie den Nachrichtenkanal RT russlandfreundliche oder EU-kritische Parteien zu unterstützen, heißt es laut dpa in Lageberichten.



Besonders junge Menschen stünden im Fokus. Auch werde die Bedeutung des Europaparlaments und damit auch einer Stimmabgabe in Frage gestellt. Russland wies die Vorwürfe auf Nachfrage als haltlos zurück.