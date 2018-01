Denn die sogenannte Dublin-Verordnung legt fest, dass immer das EU-Land für den Asylantrag zuständig ist, in dem Asylsuchende erstmalig EU-Territorium betritt.

Rant und ihre Familie sind über die Balkanroute geflüchtet, haben also erst in Griechenland, dann in Kroatien EU-Gebiet betreten. Weil aber Griechenland zum Zeitpunkt der Flüchtlingskrise wegen Überforderung von der Dublin-Verordnung ausgenommen war, schickten die deutschen Behörden Rant, ihre Eltern und Geschwister nach Kroatien zurück.