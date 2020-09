Plowdiw war ein Jahr lang Kulturhauptstadt (Archiv).

Quelle: Uncredited/AP/dpa

Die bulgarische Stadt Plowdiw hat den Titel Europäische Kulturhauptstadt 2019 den Städten Rijeka in Kroatien und Galway in Irland übergeben. Den Titel Europäische Kulturhauptstadt tragen jedes Jahr zwei Städte - eine aus den alten EU-Staaten und eine aus den sogenannten neuen. Auch Matera in Italien war 2019 Kulturhauptstadt.



Im vergangenen Jahr gab es in Plowdiw 900 Veranstaltungen mit 4.600 Kunstschaffenden. Eine Million Besucher und Mitwirkende reisten nach Plowdiw.