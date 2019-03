Ein Traktor bei der Feldarbeit.

Quelle: Jan Woitas/ZB/dpa

Die EU-Landwirtschaftsminister diskutieren heute in Brüssel über die Vergabe von Agrar-Fördergeldern in Europa. Die EU-Kommission hatte 2018 vorgeschlagen, die EU-Gelder für Landwirte zu senken.



Pro Jahr fließen rund 58 Milliarden Euro in den Agrarsektor. Mit etwa 40 Prozent am gesamten EU-Haushalt stellt er den größten Förderbereich dar. Die EU-Kommission möchte zudem, dass die EU-Staaten mehr Freiheiten bekommen, wie sie bestimmte Vorgaben erfüllen - etwa Natur- und Klimaschutzziele.