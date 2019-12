Horst Seehofer mit Kollegen in Brüssel.

Quelle: ---/EU Council/dpa

Die neue EU-Kommission hat den Vorstoß zur Reform der europäischen Migrationspolitik von Innenminister Horst Seehofer begrüßt. "Wir stimmen völlig mit Deutschland überein", sagte EU-Kommissionsvize Margaritis Schinas beim Treffen der Innenminister in Brüssel. Allerdings sind nicht alle EU-Staaten so aufgeschlossen.



Seehofers Konzept sieht eine "Vorprüfung" von Migranten an den EU-Außengrenzen vor. Bei der Verteilung sollten Bevölkerungszahl und Wirtschaftskraft berücksichtigt werden.