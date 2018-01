Am Wochenende waren in mehreren polnischen Städten Tausende Menschen gegen die Justizreform auf die Straße gegangen. Bei der größten Kundgebung am Sonntag in Warschau versammelten sich mehrere Tausend Demonstranten vor dem Sejm, dem Unterhaus des Parlaments. Sie riefen: "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" und "Demokratie!". Der Anführer der Bürgerbewegung KOD, Krzysztof Lozinski, sagte, es sei der letzte Augenblick gekommen, um die Einführung der Diktatur zu verhindern. "Jede Diktatur endet im Terror", warnte der Publizist.