Noch boomt die Baubranche in Europa. Quelle: Lothar Ferstl/dpa

Nach einem kräftigen Aufschwung wird die Baubranche ihre Bedeutung als Wachstumslokomotive in Europa in den nächsten zwei Jahren wieder einbüßen - so die Prognose von Forschungsinstituten aus 19 Ländern.



"Zu den Ursachen zählen etwa die gut ausgelasteten Kapazitäten des Baugewerbes, die hohen Preise für Wohnimmobilien, aber auch wirtschaftspolitische Risiken wie der Brexit", sagte ifo-Experte Ludwig Dorffmeister. Auch sei der nach der Finanzkrise 2008 aufgelaufene Nachholbedarf geringer.