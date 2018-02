Uwe Jun: Der große Neid wird nicht ausbrechen angesichts der Lage der SPD, aber es stimmt schon, anderen sozialdemokratischen Parteien in Europa geht es noch schlechter. Die SPD ist ja immerhin in der komfortablen Position, dass sie mit einem Wähleranteil von 20 Prozent nicht ganz desaströs dasteht im europäischen Vergleich – und dass sie die Möglichkeit hat, die Regierungsverantwortung mit zu übernehmen. Das ist gerade selten in Europa. Viele sozialdemokratische Parteien sind in der Opposition.