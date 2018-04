Eine Ariane-5-Rakete startet in Französisch-Guyana. Quelle: S Martin / Arianespace Cnes/Csg/ARIANESPACE/dpa

Eine Ariane-5-Rakete hat zwei Telekommunikationssatelliten erfolgreich ins All gebracht. Die Trägerrakete hob vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana ab, wie der europäische Raketenbetreiber Arianespace mitteilte. An Bord waren der Satellit DSN-1/Superbird-8 für einen japanischen Betreiber und der Satellit HYLAS 4 für einen britischen Betreiber.



Beim Ariane-Start am 25. Januar war es zu einer Panne gekommen. Die Trägerrakete wich von ihrer vorgesehenen Flugbahn ab.