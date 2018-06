Guérot: Eine Nation nenne ich diejenigen, die in engsten sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhängen leben. Nichts anderes ist die Eurozone. Nation ist nicht in erster Linie Volk, Kultur oder Sprache. Nation ist institutionalisierte Solidarität. Macrons Vorschlag bedeutet, wir begeben uns in der Eurozone in ein gemeinsames Budget, in einen Prozess institutionalisierter Solidarität.