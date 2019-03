Orban würde die EVP gerne umgestalten.

Quelle: Wiktor Dabkowski/ZUMA Wire/dpa

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat die Zugehörigkeit seiner rechtsnationalen Regierungspartei Fidesz zur Europäischen Volkspartei infrage gestellt. "Es kann sein, dass unser Platz nicht in der EVP ist", sagte er dem staatlichen Rundfunk. Dennoch würde er lieber in der konservativen europäischen Parteienfamilie verbleiben und sie umgestalten, fügte er hinzu.



In der EVP, der auch die Unionsparteien CDU und CSU angehören, wird derzeit der Ausschluss der Fidesz diskutiert.