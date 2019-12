Die Historiengroteske "The Favourite" von Yorgos Lanthimos ist als bester europäischer Film ausgezeichnet worden. Das gab die Europäische Filmakademie in Berlin bekannt.



Die Britin Olivia Colman ("The Favourite") und der Spanier Antonio Banderas ("Leid und Herrlichkeit") sind als beste Schauspieler ausgezeichnet worden. Die deutschen Nominierten in der Kategorie gingen leer aus: Die elfjährige Helena Zengel war für "Systemsprenger" nominiert, Alexander Scheer für "Gundermann".