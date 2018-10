Östlund wurde als bester europäischer Regisseur ausgezeichnet. Quelle: Tobias Schwarz/AFP-POOL/dpa

Doppelter Erfolg für den Schweden Ruben Östlund mit dem Film "The Square" beim Europäischen Filmpreis in Berlin. Er gewann zunächst den Preis für die beste Regie und konnte sich wenig später auch noch den Preis für den besten Film abholen. Insgesamt gewann der Film sechs Europäische Filmpreise.



Die Kunstbetriebs-Satire "The Square" hatte bei den Filmfestspielen in Cannes bereits die Goldene Palme geholt. Im vergangenen Jahr hatte Maren Ades Drama "Toni Erdmann" den Hauptpreis gewonnen.