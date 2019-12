Olivia Colman (r) und Rachel Weisz.

Quelle: -/Twentieth Century Fox/dpa

Der Grieche Yorgos Lanthimos hat den Europäischen Filmpreis für die beste Regie gewonnen. Das gab die Europäische Filmakademie in Berlin bekannt. Geehrt wurde der 46-Jährige, der nicht selbst anwesend war, für seinen Historienfilm "The Favourite".



Darin spielt Olivia Colman die britische Königin Anne, um deren Gunst zwei Hofdamen buhlen (Rachel Weisz und Emma Stone). 2015 hatte Lanthimos bereits mit "The Lobster" einen Europäischen Filmpreis für das beste Drehbuch gewonnen.