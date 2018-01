Asylanträge müssen in dem Land gestellt werden, in dem der Flüchtling zuerst europäischen Boden betritt, so will es das Dublin-Verfahren. Die EuGH-Richter bestätigen dies in einem Urteil und halten Ausnahmen wie beim großen Ansturm 2015 für unzulässig - eine Niederlage für Kroatien.