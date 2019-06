Zahlen fürs Fahren: Eine Pkw-Maut oder Vignette gibt es in vielen europäischen Ländern. Nun soll es im Oktober 2020 auch in Deutschland so weit sein. Doch eine Hürde muss überwunden werden: Österreich und die Niederlande klagen gegen die deutsche Maut vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH). Ihre Begründung: Das Maut-System diskriminiere EU-Ausländer.