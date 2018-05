Schon seit 2010 ist die Luft in vielen deutschen Großstädten dreckiger, als es das Gesetz erlaubt. Damals trat eine EU-Richtlinie in Kraft, die einheitliche Grenzwerte für Stickstoffdioxid vorschreibt. Bereits zwei Jahre zuvor war sie beschlossen worden; bis heute wird sie laut EU in 28 deutschen Ballungsräumen nicht eingehalten. Auch gegen fünf weitere Länder hat die Kommission Klage eingereicht.