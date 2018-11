Wie das UBA erklärt, ist die Qualität des deutschen Trinkwassers gut bis sehr gut - der Nitratgrenzwert werde nirgends überschritten. Das liegt teils aber daran, dass die Wasserversorger das überbelastete Grundwasser mit unbelastetem Wasser mischen, was die Wasserrechnung erhöht. Aus dem Grundwasser gelangt das Nitrat aber auch in Flüsse und Seen. Durch den hohen Nährstoffgehalt können vor allem stehende Gewässer wie Badeseen "umkippen". Nitrat regt Algen und Wasserpflanzen zum Wachsen an. Die abgestorbenen Pflanzenreste verrotten und verbrauchen dabei viel Sauerstoff - so viel, dass Fische ersticken können.



(Quelle: ap)