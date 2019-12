Der Austritt der Briten beschäftigte die EU auch dieses Jahr. Nach mehrfacher Verschiebung geschah das, was 2018 noch fast niemand für möglich gehalten hatte: Die Briten nahmen an der EU-Wahl teil - Wahlsieger wurde die Brexit-Partei. Premierministerin Theresa May trat daraufhin zurück, ihr Nachfolger Boris Johnson musste entgegen anderer Ankündigungen eine erneute Verschiebung des Austritts beantragen. Im Oktober stimmte das britische Parlament dann für Neuwahlen, die am 12. Dezember abgehalten werden. Der Brexit bleibt ein Thema für die EU.