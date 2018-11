Der Jüdische Kongress nimmt wachsenden Antisemitismus wahr.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Die Juden in Europa fühlen sich nach Darstellung ihrer Dachorganisation durch den wachsenden Antisemitismus dramatisch bedroht. Es sei nicht fünf vor zwölf, sondern fünf nach zwölf, sagte der Vizepräsident des Europäischen Jüdischen Kongresses, Ariel Muzicant.



Die Situation für die rund 1,5 Millionen europäischen Juden werde schlimmer. Auch in Deutschland nehmen die Vorfälle zu. In Europa zählen laut Experten vor allem Frankreich, Spanien und Schweden zu den Brennpunkten.