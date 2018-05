Tibor Navracsics ist in der EU-Kommission für Bildung zuständig. Quelle: Aris Oikonomou/EPA/dpa

Mit einem neuen europäischen Studentenausweis will die EU-Kommission jungen Menschen das Studieren im Ausland einfacher machen. Spätestens ab 2021 sollten Studenten so unbürokratischer und kostengünstiger an europäischen Universitäten lernen und forschen können, sagte Bildungskommissar Tibor Navracsics in Brüssel.



Konkret sollen Hochschulen über den Ausweis die jeweiligen Leistungsnachweise einsehen können. Daneben ist der Aufbau eines Netzwerkes "exzellenter" Universitäten geplant.